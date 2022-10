इंग्लैंड ने आखिरी ओवरों में शानदार गेंदबाजी की बदौलत T20 वर्ल्ड कप से पहले पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पहले T20I में 8 रन से हरा दिया। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर इंग्लैंड ने एलेक्स हेल्स (84) और जोस बटलर (68) के बीच पहले विकेट की 132 रन की साझेदारी की बदौलत 6 विकेट पर 208 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मेजबान टीम नौ विकेट पर 200 रन ही बना सकी।

इस रोमांचक मुकाबले में एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को शर्मसार कर दिया और मैथ्यू वेड सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। ये घटना उस समय घटी जब दूसरी पारी का 17वां ओवर फेंका जा रहा था। मार्क वुड की पहली गेंद पर डेविड वॉर्नर ने एक रन लिया।

इसके बाद क्रीज पर आए मैथ्यू वेड ने डॉट गेंद खेलने के बाद अगली गेंद पर पुल शॉट लगाने की कोशिश की। ये गेंद वेड के बल्ले का किनारा लेकर हेलमेट से जा टकराई और हवा में चली गई। ये देख मार्क वुड तेजी से कैच लेने के लिए दौड़े लेकिन वेड ने वुड को अपने हाथ से धक्का दे दिया जिसके चलते इंग्लिश गेंदबाज के कैच पकड़ने से पहले ही गेंद जमीन पर गिर गई।

Wade lucky there for not being given out obstructing the field. Clearly gets in the way and stops Mark Wood . Umpires should have seen through it. Australians and their dirty tactics! #AUSvENG #ENGvAUS pic.twitter.com/bYpTGSk8FK

