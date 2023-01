ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग में एक कैच पर विवाद हो गया है. रविवार को बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच के बीच खेले गए मैच में माइकल नेसेर ने बाउंड्री लाइन पर एक कैच पकड़ा, जिसे अंपायर ने लंबे समय तक रिप्ले देखने के बाद आउट दिया. इस कैच को बेस्ट कैच कहा जा रहा है, मगर इस कैच पर विवाद हो गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं.

दरअसल ओवर के 19वें ओवर में जॉर्डन सिल्क ने लॉन्ग ऑफ पर शॉट खेला. बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे माइकल नेसेर ने इस कैच को लपकने के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकना चाहा, मगर गेंद में बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई, मगर इसके बाद नेसेर बाउंड्री लाइन के अंदर गए और फिर हवा में जंप लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका और फिर कैच को पूरा किया. मगर इस कैच के दौरान ऐसा भी प्रतीत हुआ कि माइकल नेसेर का जब बॉल से बाउंड्री लाइन के अंदर संपर्क हुआ तो उनका पैर जमीन के नजदीक था.

जॉर्डन सिल्क जब आउट हुए तब सिडनी सिक्सर्स को 11 गेंद में 26 रन बनाने थे, मगर इस गेंद पर सिक्स होती तो सिडनी सिक्सर्स की टीम भी जीत के करीब पहुंच सकती है. कैच आउट होने बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क ने 23 गेंद में 41 रन की पारी खेली.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल:

Michael Neser is at least 2-3m over the rope when he jumps to throw the ball in, it’s literally every definition of six…

If we’re giving this then players can stand over the rope and throw the ball back in pic.twitter.com/gr2UwXSuzP

— Joshy (@the_joshy_boy) January 1, 2023