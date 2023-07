VIDEO: मिचेल स्टार्क की घातक इनस्विंगर ने उखाड़ा मिडिल स्टंप, हैरान रह गए बल्लेबाज ओली पोप

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने खराब शुरूआत की है. मिशेल स्टॉर्क ने दो विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका दिया है. स्टॉर्क ने जैक क्राउली और ओली पोप का विकेट हासिल किया. ओली पोप को स्टॉर्क ने खतरनाक इनस्विंगर से बोल्ड किया.

इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप स्टॉर्क की गेंद पर सहज नजर नहीं आ रहे थे. इंग्लैंड की पारी के पांचवें ओवर में मिशेल स्टॉर्क ने दूसरी बॉल पर ओली पोप को फंसाया. ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद काफी तेजी से अंदर की तरफ आई, इस इनस्विंगर गेंद को ओली पोप जब तक समझ पाते, गेंद बल्ले और पैड के बीच घुसी और मिडिल स्टंप को हवा में लहराते हुए निकल गई. आउट होने के बाद बल्लेबाज ओली पोप हैरान नजर आए.

देखें वीडियो:

Swing Bowling Masterclass ft. #MitchellStarc ?

The Aussie pacer produced a marvelous spell to send two English batters back to the pavilion ?#SonySportsNetwork #Ashes2023 #RivalsForever #ENGvAUS #TheAshes pic.twitter.com/mDdotodj7D

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2023