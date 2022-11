ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरा वनडे मैच खेला गया. इस मैच में मिशेल स्टॉर्क ने अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर कहर बरपाया. स्टॉर्क ने इंग्लैंड की पारी के पहले ओवर में दो विकेट हासिल किए. उन्होंने जेसन रॉय और डेविड मलान का विकेट हासिल किया. दोनों बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके. मगर डेविड मलान का विकेट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. स्टॉर्क की गेंद ने मलान को चकमा दिया और गेंद ने गिल्लियां बिखेर दी.

That is a SEED from Starc! #AUSvENG | #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/XISUPw34Pm

पहले ओवर की दूसरी बॉल पर स्टॉर्क ने जेसन रॉय को विकेट के पीछे कैच आउट कराया, वहीं ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने डेविड मलान को अपना शिकार बनाया. स्टॉर्क के ओवर की पांचवीं गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई, बायें हाथ के बल्लेबाज मलान जब तक संभल पाते, तब तक उनका ऑफ स्टंप उखड़ चुका था. स्टॉर्क की गेंद की जमकर सराहना की जा रही है, सोशल मीडिया यूजर्स इसे सेंचुरी ऑफ द बॉल बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ:

A ball seemingly pitched on leg stump by a left armer goes across and clips the off stump..

Ball of the Century ?

No one , i repeat no one is ever as good Starc if he is on song..!! pic.twitter.com/805hgKNvLu

— Aussie Madridista (@SportsManiacAR5) November 19, 2022