ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में एडिलेड में एक दूसरे के सामने है. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सात विकेट पर 511 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल में नजर आ रही है. खेल के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 102 रन से पारी की शुरूआत की. खेल के पहले ओवर में मिशेल स्टॉर्क ने कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा हो रही है.

तीसरे दिन के खेल के पहले ओवर में मिशेल स्टॉर्क गेंदबाजी करने आए. ओवर की चौथी बॉल पर तेजनारायण चंद्रपॉल ने शॉट खेलकर रन चुराने की कोशिश की, मगर स्टॉर्क ने गेंद फेंका और तेजी से गेंद की तरफ गए और गेंद को स्टंप पर दे मारा. बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल को इसका जरा भी अंदाजा भी नहीं था, उन्होंने ड्राइव लगाई मगर वह क्रीज से दूर रह गए. तेजनारायण चंद्रपॉल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर वह 47 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए.

