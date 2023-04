आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दूसरे मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल सके. कोहली ने 21 रन की पारी खेली. भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और आरसीबी के लिए खेल चुके मोहम्मद कैफ ने कोहली से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. मोहम्मद कैफ ने कोहली के साथ पुरानी यादों को ताजा किया है. इसके अलावा उन्होंने क्रिस गेल से जुड़ी कहानी भी बताई.

मोहम्मद कैफ साल 2011-12 में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी हिस्सा रह चुके हैं. मोहम्मद कैफ ने आरसीबी कैंप का किस्सा स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री के दौरान शेयर किया है. कमेंट्री के दौरान मोहम्मद कैफ ने बताया कि एक बार विराट कोहली किसी मैच में आउट हो गए थे, मुझे लगा था कि वह बैट फेकेंगे, गुस्से में होंगे, मगर जब आउट होने के बाद जब वह ड्रेसिंग रुम में आए तो पैड उतारकर फेंका और वह मुझसे आकर बोले कैफ भाई, अगले मैच में मैं फैंटी लगाऊंगा. मैने पूछा कि फैंटी क्या तो बोले कि मारुंगा. अगले मैच में कोहली ने 72 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने कहा कि कोहली आउट होने के बाद उस मैच को भूल जाते हैं और अगले मैच की तैयारी में जुट जाते हैं. इस खिलाड़ी में काफी दम है. मोहम्मद कैफ ने कहा कि कोलकाता के खिलाफ मैच में भले ही कोहली जल्दी आउट हो गए, मगर अगले मैच में वह शानदार पारी खेलेंगे.

क्रिस गेल से जुड़ा किस्सा भी बताया:

वहीं क्रिस गेल का किस्सा याद करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा कि जिम में गेल साइकलिंग कर रहे थे, मैने पूछा कि बड़ी मेहनत कर रहे हो, उन्होंने कहा कि मैने बर्गर का ऑर्डर किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे नजरों के सामने 175 रन की पारी खेली. मैं उस पारी का गवाह हूं, मेरे सिर के ऊपर छक्का आ रहा था.

