40 साल के जेम्स एंडरसन उस पुरानी शराब की तरह हैं जो समय के साथ और भी बेहतर होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा मुल्तान में खेले जा रहे टेस्ट मैच में उनकी गेंदबाजी देखकर साफ लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान की दूसरी पारी में एंडरसन ने एक ऐसी जादुई गेंद फेंकी जिसने रिजवान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एंडरसन की इस गेंद का रिजवान के पास कोई जवाब नहीं था और वह कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिरी हुआ क्या।

एंडरसन की इस शानदार गेंद ने रिजवान को जिस अंदाज में क्लीन बोल्ड किया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। रिजवान को कुछ सेकेंड तो यही समझने में लग गए कि आखिर उनकी गिल्लियां कैसे बिखरी। यही वजह रही कि रिजवान आउट होने के बाद अपनी जगह पर जड़ होकर खड़े रह गए।

ये घटना घटी पाकिस्तान की दूसरी पारी के 16वें ओवर में। ओवर की 5वीं गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ इस तरह हवा में लहराई कि रिजवान को कुछ समझ ही नहीं आया। रिजवान को लगा कि गेंद अंदर की तरफ आएगी लेकिन गेंद ने हवा में ही अपना एंगल बदल लिया और ऑफ स्टंप से जा टकराई। रिजवान इस गेंद को आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन लेकिन वो इस गेंद पर पूरी तरह से चकमा खा गए। ये खूबसूरत गेंद देखने के बाद कमेंटेटर भी एंडरसन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके।

“I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when Jimmy comes shining through” #PakvEng pic.twitter.com/V2Kd6vHlmq

