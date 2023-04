VIDEO: मोहम्मद सिराज ने रफ्तार से किया हैरान, जोस बटलर का मिडिल स्टंप उखाड़ा

आईपीएल 2023 में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर की टीम आमने-सामने है. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 190 रन का लक्ष्य रखा है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने पहले ही ओवर में विकेट गंवा दिया, जब मोहम्मद सिराज ने इनफॉर्म बल्लेबाज जोस बटलर को अपना शिकार बनाया. बटलर मोहम्मद सिराज की गति को संभाल नहीं पाए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलवर का शिकार किया. मोहम्मद सिराज की यह गेंद ऑफ स्‍टंप के करीब फुलर लेंथ की थी जो टप्पा के बाद अंदर आई. जोस बटलर इस गेंद को मिडऑफ पर पंच करना चाहते थे, मगर वह पूरी तरह से चूके और गेंद बैट एंड पैड के बीच से निकलकर स्टंप से जा टकराई. जोस बटलर ने मैच में दो गेंदों का सामना किया और खाता भी नहीं खोल सके.

An extraordinary delivery THAT ??@mdsirajofficial cleans up Jos Buttler and continues his habit of striking early for @RCBTweets!

#TATAIPL | #RCBvRR pic.twitter.com/YE4ge4tAU0

— IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2023