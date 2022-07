नई दिल्ली: टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने मंगलवार, 26 जुलाई, को इंस्टाग्राम लाइव किया जिसमें उनके कुछ साथी क्रिकेटर नजर आए। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज रोहित शर्मा, आवेश खान, अक्षर पटेल, सूर्यकुमार यादव, ईशांत शर्मा और कई अन्य क्रिकेटर भी शामिल थे।

इस वीडियो में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी खास तौर पर नजर आए। 41 साल के धोनी इस वीडियो में बहुत थोड़े वक्त के लिए आए और हाथ हिलाकर फैंस का अभिनंदन किया। इसके बाद वह लॉग ऑफ हो गए। रोहित और पंत धोनी को देखकर बहुत खुश हुए।

Rishabh Pant, Suryakumar Yadav, and Rohit Sharma were LIVE on Instagram and Ms Dhoni Made A Special Appearance As Well ?#Cricket #IndianCricket #TeamIndia #rishabhpant #msdhoni #rohitsharma #suryakumaryadav pic.twitter.com/108VLE8x8A

