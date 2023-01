भारत और श्रीलंका के बीच तिरुवनंतपुरम में तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. विराट कोहली (166 रन) और शुभमन गिल (117 रन) के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने इस मैच में श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रन का लक्ष्य रखा है. इस मैच में भारत की पारी के 43वें ओवर में एक हादसा हो गया, गेंद को रोकने के दौरान श्रीलंका के खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद मैच में स्ट्रेचर लाना पड़ा.

भारत की पारी के 43वें ओवर में विराट कोहली ने शॉट खेला, जो डीप स्क्वेयर और मिड विकेट के बीच गैप में जा रही थी. श्रीलंका के फील्डर अशेन बंडारा और जैफ़्री वैंडरसे गेंद की तरफ भागे और दोनों खिलाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई. दोनों फिल्डर्स स्लाइड करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद स्ट्रेचर लाया गया है. हालांकि इस टक्कर के बावजूद खिलाड़ी गेंद रोकने में कामयाब नहीं रहे और गेंद सीमा रेखा को पार कर गई. घटना की वजह से मैच में भी कुछ देर बाधा आई.

