SA vs ENG: मोईन अली ने एक हाथ से खेला अजीबोगरीब शॉट, वायरल हो रहा VIDEO

इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 59 रनों से हरा दिया। ये जीत भले ही मेहमान इंग्लिश टीम के हक में गई लेकिन सीरीज मेजबान टीम ने 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की इस जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जिन्होंने लंबे समय के बाद मैदान में वापसी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। आर्चर ने 9.1 ओवर में 40 रन देकर साउथ अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इस मैच के हीरो आर्चर रहे लेकिन सुर्खियां मोईन अली के एक अजीबोगरीब शॉट ने बटोरी। मोईन के शॉट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल, इंग्लैंड की पारी का 44वां ओवर फेंका जा रहा था जिसमें तबरेज शम्सी गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए मोईन अली स्ट्राइकर एंड पर थे। शम्सी ने गेंद फेंकी जिसपर मोईन अली ने एक हाथ से रिवर्स स्लॉग लगा दिया। ये नजारा देख हर कोई हैरान रह गया क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो। हालांकि, इस शॉट पर मोईन अली गेंद को हिट करने में नाकाम रहे लेकिन आधुनिक क्रिकेट में उनके इस अनोखे शॉट ने ख्याति जरूर बटोर ली।

Imagine he made contact with this shot. One-handed reverse Slap from Moeen Ali?? #EngvSa #SAvENG pic.twitter.com/ioHJwv5e6U