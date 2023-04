मैच के दौरान स्टेडियम में घुसा प्लेन, प्लेयर्स और दर्शक हुए हैरान, वायरल हो रहा है वीडियो

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच टी-20 सीरीज का तीसरा मैच शनिवार को क्वीनटाउन में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को चार विकेट से मात दी. मगर इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने प्लेयर्स के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर दिया. दरअसल मैच के दौरान स्टेडियम में एक प्लेन घुस गया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच क्वीनटाउन के सर जॉन डेविस ओवल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. श्रीलंका की पारी के दौरान अचानक स्टेडियम में एक प्राइवेट प्लेन की इंट्री हो गई. खिलाड़ी और दर्शक हैरान होकर प्लेन को देखने लगे.

