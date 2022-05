किस्मत आपके साथ हो तो ऐसा ही होता है। गुरुवार को एक बार फिर किस्मत का यही खेल देखने को मिला। गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हर हाल में जीत चाहिए थी। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसके लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी था। और ऐसा हुआ भी। बैंगलोर की जीत में पूर्व कप्तान विराट कोहली की अहम भूमिका रही। कोहली ने 73 रन की पारी खेली। लेकिन इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल वह खिलाड़ी रहे जिन्होंने पारी को जरूरी रफ्तार दी। और मैक्सवेल को मिला किस्मत का साथ। और वह भी पहली ही गेंद पर।

यह 15वें ओवर की तीसरी गेंद थी। जब फाफ डु प्लेसिस 44 रन बनाकर आउट हुए। उनके और कोहली के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई थी। 115 रन की। अब बैंगलोर को 34 गेंद पर 54 रन चाहिए थे। जीत के लिए पारी को स्पीड देने की जरूरत थी और इसलिए बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल को भेजा गया। मैक्सवेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। और यह प्लेटफॉर्म उनके लिए बिलकुल सही था।

राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैक्सवेल को पहली ही गेंद गुगली डाली। मैक्सवेल ने कदम आगे बढ़ाकर गेंद को ऑन साइड पर खेलने के लिए बल्ला घुमाया। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच जाकर लेग स्टंप पर लगी। बत्तियां जल गईं। विकेटकीपर मैथ्यू वेड खुशी से झूम उठे। राशिद खान ने भी मस्ती में आउट का इशारा करते हुए दौड़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन…

