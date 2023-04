हार्दिक पांड्या को लेकर शास्त्री ने की भारी गलती, बता दिया गुजरात जायंट्स का कप्तान, VIDEO वायरल

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के अर्धशतक से गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करते हुए शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हराया.

चेन्नई सुपर किंग्स के 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने गिल (36 गेंद में 63 रन) के अर्धशतक से चार गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की जो इस टीम के खिलाफ तीन मैचों में उसकी तीसरी जीत है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (50 गेंद में 92 रन, 9 छक्के, 4 चौके) के अर्धशतक से सात विकेट पर 178 रन बनाए। उनके अलावा सिर्फ मोईन अली (23) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए. गुजरात की ओर से लेग स्पिनर राशिद खान ने 26, मोहम्मद शमी ने 29 जबकि अल्जारी जोसेफ ने 33 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए.

IPL 2023 के इस उद्घाटन मैच से पहले शानदार ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया जिसमें सिंगर अरिजीत सिंह, तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना ने शानदार प्रस्तुति दी. इसके बाद टॉस के लिए हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आए जिसके बाद एक मजेदार घटना देखने को मिली.

दरअसल, टॉस के समय रवि शास्त्री कन्फ्यूज हो गए और उन्होंने गलती से हार्दिक पांड्या को 'गुजरात टाइटंस' की जगह 'गुजरात जायंट्स' का कप्तान बता दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शास्त्री की इस गलती पर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक मुस्कुराते नजर आए.

