VIDEO: रविचंद्रन अश्विन ने एक ओवर में दो विकेट लेकर पलटा मैच, रहाणे और रायुडू का किया शिकार

आईपीएल 2023 में बुधवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की. इस मैच में राजस्थान के गेंदबाज अश्विन का जलवा भी देखने को मिला. रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर में अजिंक्य रहाणे और अंबाती रायुडू का शिकार किया. उन्होंने 11वें ओवर में दो विकेट लेकर चेन्नई की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया.

ओवर की दूसरी बॉल पर अश्विन ने अजिंक्य रहाणे को फंसाया, रहाणे आगे निकल कर लेग स्टंप की गेंद को लांग ऑन और मिड विकेट के बीच से उड़ा कर मारना चाहते थे, लेकिन लांग ऑन के फ़ील्डर जोस बटलर ने दाहिने तरफ़ भाग कर कैच को पकड़ लिया.

वहीं ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन ने अंबाती रायुडू का शिकार बनाया ऑफ़ स्टंप के बाहर की गेंद को रायुडू ने लपेट कर हवाई स्वीप करने का प्रयास किया गया, मगर डीप मिड विकेट पर जेसन होल्डर ने कैच को लपक लिया.

यहां देखें वीडियो:

