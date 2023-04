VIDEO: हेनरिक क्लासेन पर भड़के जडेजा, विकेट लेने के बाद निकाला गुस्सा

क्या है पूरा मामला:

दरअसल 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए थे. ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने शॉट खेला, जो सीधे गेंदबाज रविंद्र जडेजा की तरफ आ रही थी, इस कैच के बीच बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आ गए. नॉन स्‍ट्राइकर एंड पर खड़े बल्‍लेबाज हेनरिक क्लासेन से जडेजा की टक्कर हुई और कैच छूट गया. इसके बाद जडेजा नाराज नजर आए. इसी ओवर की पांचवीं बॉल पर मयंक अग्रवाल विकेट के पीछे धोनी के हाथों स्टंप आउट हो गए, जिसके बाद जडेजा क्लासेन को कुछ कहते नजर आए.

Things heating up with Klassen vs Jadeja. pic.twitter.com/VFWgH5Ga7K

