VIDEO: तेजी से ठीक हो रहे हैं ऋषभ पंत, एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और बिना किसी सहारे या बैसाखी के चलने के काबिल हो गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकते है कि पंत कितनी तेजी से ठीक हो रहे हैं. पंत पिछले साल दिसंबर में रोड एक्सीडेंट में गंभीर रुप से घायल हो गए थे जिसके बाद उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा था. फिलहाल वह बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं.

ऋषभ पंत का ताजा वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का हैं जिसमें उन्हें बिना किसी कठिनाई के चहल-कदमी करते देखा जा सकता है. इस दौरान पंत ने कई फैंस के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई. युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में पंत का लुक भी गजब ढहा रहा था. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट और कलरफुल शॉर्ट्स पहने हुए थे. हालांकि उनके घुटने पर लगा सपोर्ट पैड साफ नजर आ रहा था.

Rishabh Pant is recovering quickly.

Get well soon, Pant. pic.twitter.com/UxRGVrBd4t

