देश में आईपीएल के 14वें (IPL 14) सीजन का खुमार अब धीरे-धीरे तेजी से चढ़ने लगा है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) ने मंगलवार को इस लीग का नया एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच पुणे में खेले जा रहे वनडे मैच के दौरान आईपीएल के ऑफिशियल प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने इस सॉन्ग को रिलीज किया. इस बार इस एंथम सॉन्ग की थीम है- ‘यह अपना मंत्र है, इंडिया का अपना मंत्र.’

आईपीएल की यह नई थीम 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में बताती है कि कैसे भारत तेजी से बदल रहा है और विकसित हो रहा है. हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल के इस थीम सॉन्ग ने फैन्स का अपनी ओर ध्यान खींचा है. इस बार इस वीडियो की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है, जहां मास्टर जी स्टूडेंट्स से ‘सक्सेस मंत्र’ पूछते हैं.

इसके जवाब में जब एक छात्र मास्टर जी को अपना रटा-रटाया जवाब सुनाता है तो मास्टर जी उस पर गुस्सा होकर उसे बैठने को कहते हैं. फिर मास्टर जी कहते हैं अपने इंडिया का सक्सेस मंत्र सुनो. और उनकी कहानी आईपीएल की चका चौंध में लेकर जाती है, जिसमें ‘ ये अपना मंत्र है, इंडिया का अपना मंत्र’ गाना बजता है.

#VIVOIPL 2021 Anthem salutes the new, bold and confident spirit of India. Let’s all believe in #IndiaKaApnaMantra.

Tell us what you think will be your team’s Success Mantra this season.

VIVO IPL 2021 – Starts from April 9! pic.twitter.com/d8STLot31X

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 23, 2021