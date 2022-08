द्विपक्षीय टी20 इंटरनैशनल सीरीज जीतने का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कायम है। रोहित की अगुआई वाली टीम ने शनिवार को वेस्टइंडीज को पांच टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज के चौथे मैच में 59 रन से हराकर 3-1 की अजेय बढ़त बना ली। भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और उसने 5 विकेट पर 191 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में वेस्टइंडीज 132 पर आउट हो गई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 12 रन देकर तीन विकेट लिए। आवेश खान, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को दो-दो सफलताएं मिलीं।

भारत की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने स्टेडियम में मौजूद फैंस का दिल जीत लिया। रोहित ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। रोहित स्टैंड में खड़े कई दर्शकों से दौड़ते हुए हाथ मिलाया। कई फैंस इतने रोमांचित हो गए कि वे बैरिकेट पर गिर भी गए।

Fans were so eager to give @ImRo45 a high five after @BCCI India's win over @windiescricket in Florida today that a small crush of fans fell through a barricade in the west side grandstand. They were too happy to be hurt. pic.twitter.com/fLyyZdjM3k

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) August 6, 2022