VIDEO: गंभीर के हेलमेट पर लगी गेंद तो अफरीदी ने दिखाया बड़ा दिल, ऐसे बढ़ाया दोस्ती का हाथ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के रिश्ते से हर क्रिकेट फैन वाकिफ है. दोनों क्रिकेटर आए दिन एक-दूसरे के खिलाफ तीखे बयान देते रहते हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों में दोनों के बीच हम कई बार जोरदार बहस देख चुके हैं. एक मैच में तो गंभीर और अफरीदी के बीच कहासुनी में मामला इतना बढ़ गया कि साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव कराना पड़ा था.

गंभीर और अफरीदी लंबे समय बाद एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे. ये मौका बना LLC मास्टर्स के पहले मैच में, जो इंडिया महाराजा और एशिया लांयस के बीच खेला गया. इस मैच में गंभीर और अफरीदी का बतौर कप्तान आमना-सामना हुआ. टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो नजारा काफी दिलचस्प था.

अफरीदी ने एशिया लायंस के कप्तान के तौर पर टॉस जीत बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद अफरीदी ने बड़े ही गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गंभीर ने हाथ मिलाते हुए उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी. इस घटना की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

'Big-hearted' Shahid Afridi inquires if Gautam Gambhir is ok after that blow ❤️#Cricket pic.twitter.com/EqEodDs52f