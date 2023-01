बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की गिनती दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर में की जाती है, मगर मैदान पर यह खिलाड़ी अक्सर अपने गुस्से की वजह से चर्चा में रहता है. पिछले साल भी शाकिब अंपायर से उलझ गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी. अब एक बार फिर शाकिब अल हसन ने अपना आपा खो दिया है. ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के तीसरे मैच के दौरान फॉर्च्यून बरीशाल और खुलना टाइगर्स के बीच हुए मैच में शाकिब अंपायर से उलझते नजर आए.

A wide not given by the umpires makes Shakib Al Hasan furious. pic.twitter.com/KPgVWmYtrg

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 7, 2023