दुबई: यह भारतीय पारी का 19वां ओवर की शुरुआत थी. विराट कोहली 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. पिछले ओवर में कोहली ने दो चौकों समेत कुल 13 रन बनाए थे. ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक रन बनाकर स्ट्राइक अपने पास रखी. अब कोहली को 10 रन चाहिए थे. टी20 में अपना पहला शतक बनाने के लिए. फैंस की धड़कनें बढ़ गईं और प्रार्थनाएं भी. और आखिर कोहली ने वह कर दिखाया जो जिसका इंतजार 1020 दिनों का इंतजार खत्म हो गया.

विराट के सामने बाएं हाथ के गेंदबाज फरीद अहमद थे. अहमद की पहली गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से चौका लगाया. सीधा शॉट. लेंथ बॉल थी और विराट ने कोई गलती नहीं की. अब सिर्फ छह रन दूर. प्रार्थनाएं और ज्यादा बढ़ने लगीं. उंगलियों की कैंची बनाई जाने लगी. अगली गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ. कोहली बैकफुट पर गए. कमाल का पुल शॉट खेला. डीप मिडविकेट के ऊपर से गेंद सीमारेखा के पार. चेहरे पर हंसी. इस बार जश्न में जोश नहीं, मुस्कुराहट थी. राहत थी. सुकून था. कोहली ने बल्ला उठाया. टी-शर्ट में हाथ डाला और अंगूठी बाहर निकाली. उसे चूमा. और फिर आसमान की ओर देखा. जैसे शुक्रिया कह रहे हों.

