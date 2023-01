VIDEO: लाइव मैच में मुंह से सायरन की आवाज निकालने लगा शख्स, दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह

ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग के मैच दौरान अचानक सायरन की आवाज आने लगी. इस आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. दरअसल यह आवाज स्टेडियम से आ रही थी और स्टेडियम में बैठा एक दर्शक मुंह से सायरन की आवाज निकाल रहा था. मैच के दौरान ही इस शख्स ने इंटरव्यू के दौरान दुबारा सायरन की आवाज बजाई, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने ताली बजाकर उसकी हौसला आफजाई की.

7 क्रिकेट ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि जो यह सोचते हैं कि साइरन की आवाज ब्रॉडकास्ट की तरफ से है, उनके लिए यह वीडियो है.

For those wondering where the siren noises are coming from on the broadcast... ? #BBL12 pic.twitter.com/eiro0sftnq — 7Cricket (@7Cricket) January 25, 2023

Meet ? Siren Man ? as he gives it one last demonstration to the applause of the crowd #BBL12 pic.twitter.com/5gV6wBfzd3 — 7Cricket (@7Cricket) January 25, 2023

हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोग इसे कला बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस आवाज से परेशान भी नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह मैच में खलल डाल रहा है और इससे खिलाड़ियों का ध्यान भटकता है.

That’s an art. — vikram k ویکرم ک (@vague_species) January 25, 2023

Talent meets opportunity — ??????? (@Charankohli7) January 25, 2023

So annoying I’ve stopped watching! — jackie caldecourt (@jcaldecourt) January 25, 2023

The cameraman couldn’t tell him to shut up? — Jack Hardie (@JackHardie11) January 25, 2023