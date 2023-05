VIDEO: मैच के बाद गौतम गंभीर से भिड़े विराट कोहली, साथी खिलाड़ियों ने छुड़ाया

लखनऊ ने लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रुणाल पांड्या का विकेट जल्दी ही खो दिया. क्रुणाल का कैच विराट कोहली ने लपका. कैच लपकने के बाद कोहली ने दर्शकों की ओर मुंह पर उंगली रखते हुए इशारा किया जिसे गौतम गंभीर से जोड़कर देखा गया.

बता दें, इस मैच से पहले बेंगलुर में दोनों टीमें जब आमने-सामने हुई थी तो लखनऊ की जीत के बाद गंभीर ने RCB फैंस को कोहली की ही तरह चुप रहने का इशारा किया था. क्रुणाल के आउट होने के बाद अगले ही ओवर में कोहली ने हेजलवुड की गेंद पर आयुष बडोनी का कैच लपकते हुए धमाका कर दिया. ये कैच लेने के बाद कोहली ने फिर से जबरदस्त अंदाज में विकेट सेलिब्रेट किया.

मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टॉफ मैदान में हाथ मिलाने के लिये आये तो कोहली LSG के मेंटॉर गौतम गंभीर से भिड़ गये और फिर खिलाड़ियों ने मामला शांत करवाया. इसके बाद कोहली की अफगान गेंदबाज नवीन उल हक से भी बहस हो गई.

Attention seeker #GautamGambhir walks in middle of no where to argue with king #ViratKohli !! And Virat always delivers in style.#LSGvsRCB #IPL2023 #ViratKohli?pic.twitter.com/JqaA1ugdoT

