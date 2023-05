VIDEO: DC vs RCB मैच से पहले दिखा सौरव गांगुली का 'विंटेज' अंदाज, जड़ रहे लंबे-लंबे छक्के

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जब क्रिकेट खेलते थे तो अपने गगनचुंबी छक्कों के लिये जाने जाते थे. गांगुली स्पिनर्स के खिलाफ अपने कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए क्रीज के बाहर निकलते थे और गेंद को स्टैंड में भेज देते थे. हालांकि इन शॉट्स को देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिला. खासकर उस युवा पीढ़ी को जिसने गांगुली के रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट देखना या फॉलो करना शुरु किया. लेकिन इन फैंस को ज्यादा पछताने की जरुरत नहीं हैं क्योंकि गांगुली के बल्ले से एक बार फिर ये शॉट देखने को मिले हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, IPL 2023 के 50वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का रॉयल चैलेंजर्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला होना है. इस अहम मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स के डॉयरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली ने लंबे समय बाद बल्ला थामा और नेट्स पर लंबे-लंबे छक्के उड़ाये. गांगुली के इन शॉट्स ने उन पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी जब वह आगे निकल-निकलकर स्पिनरों की गेंदों को दर्शकों के बीच भेज दिया करते थे. दादा के खूबसूरत शॉट्स का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है.

Dada coming down the ground and turning back the clock ?

? | Don't miss out on seeing the legend bat again ?#YehHaiNayiDilli #IPL2023 #DCAllAccess | @SGanguly99 pic.twitter.com/vYO1oLbQEn

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) May 5, 2023