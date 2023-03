VIDEO: श्रीकर भरत ने कैमरन ग्रीन के ओवर में जड़े दो लगातार छक्के, देखें वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गिल और कोहली के शतक से टीम इंडिया ने लीड ले ली है. इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया और इस मैच में तीन छक्का लगाया. केएस भरत हालांकि अपने पहले अर्धशतक से चूक गए और 44 रन की पारी खेलकर आउट हुए. उन्होंने कैमरन ग्रीन के ओवर में दो लगातार छक्का लगाया.

कैमरन ग्रीन के ओवर में केएस भरत ने पहले कमर तक आती हुई लेंथ बॉल को डीप स्क्वेयर लेग पर हुक कर छक्का लगाया. वहीं अगली गेंद जो शॉर्ट थी, उसे भी उन्होंने पुल कर डीप स्क्वेयर लेग पर छक्का जड़ दिया. इस ओवर में दो छक्के के बाद भरत ने बैकबर्ड प्वाइंट पर एक शानदार चौका भी लगाया. कैमरन ग्रीन का यह सबसे महंगा ओवर रहा. इस ओवर में 21 रन बने.

ICYMI - @KonaBharat dispatched the short balls from Cameron Green into the stands.