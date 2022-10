श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को एक रन से हराकर महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है. मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा, पाकिस्तान को जीत के लिए नौ रन बनाने थे, श्रीलंका की गेंदबाज अचिनी कुलासूर्या के ओवर में सिर्फ सात रन बने. फाइनल में 15 अक्टूबर को श्रीलंका का मुकाबला भारत से होगा. श्रीलंका की टीम पहली बार एशिया कप के खिताबी मुकाबले में पहुंची है. इस जीत के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जमकर जश्व मनाया. श्रीलंका के खिलाड़ियों का वीडियो वायरल हो रहा है.

VICTORY DANCE ft. Sri Lankan Women’s Cricket Team ?

after they beat Pakistan to enter the Finals of Women’s Asia Cup 2022 ? #CricketTwitter #WomensAsiaCup2022 ⁦@ACCMedia1⁩ ⁦@OfficialSLC⁩ pic.twitter.com/FklmDW2mCD

