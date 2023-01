ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. बारिश की वजह से इस मैच में काफी बाधा आई है. खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 475 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 149 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए हैं. इस मैच के दौरान स्टीव स्मिथ का स्लिप में एक हाथ से कैच लेने का असफल प्रयास भी चर्चा में रहा. स्मिथ ने कैच को लपकने के लिए शानदार प्रयास किया, मगर थर्ड अंपायर ने लंबे समय तक रिप्ले देखने के बाद बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया.

Not out!

The third umpire decided this effort from Steve Smith touched the ground and Dean Elgar lives on #AUSvSA pic.twitter.com/fy8bI6CAS6

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2023