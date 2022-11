VIDEO: मैक्सवेल की तरह शॉट खेलना चाहते थे स्टीव स्मिथ, मगर मिली निराशा, रिएक्शन हो रहा वायरल

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं. पहले वनडे मैच में स्टीव स्मिथ ने नाबाद 80 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी, वहीं दूसरे वनडे मैच में उन्होंने शानदार पारी खेली. दूसरे वनडे मैच में स्मिथ शतक से चूक गए और 94 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इस मैच में स्टीव स्मिथ ने ग्लेन मैक्सवेल की तरह एक शॉट खेलने की कोशिश की, मगर वह इसमें चूक गये, जिसके बाद उन्होंने खुद से निराशा जताई. स्टीव स्मिथ का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते लिखा है कि स्टीव स्मिथ फ्री हिट बॉल पर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं.

Steve Smith trying something new on the free hit ? How’s the reaction from him #AUSvENG pic.twitter.com/uPrbZ5ejc7 — cricket.com.au (@cricketcomau) November 19, 2022

पारी के 32वें ओवर में आदिल रशीद की फ्री हिट बॉल पर स्मिथ ने मैक्सवेल के स्टाइल में रिवर्स शॉट लगाने का प्रयास किया, मगर उनके बल्ले से बैट का संपर्क नहीं हुआ. बॉल मिस होने के बाद स्मिथ ने खुद से निराशा जताते हुए रिएक्ट किया.

सोशल मीडिया ने स्मिथ के शॉट पर किया रिएक्ट:

Missing it the Maxi way… — movieman (@movieman777) November 19, 2022

He was trying to say than i can play t20 but fail to execute his shot. — Cricket Critics (@Cricket4critics) November 19, 2022