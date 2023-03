Ind vs Aus: स्टीव स्मिथ के इस कैच को देखकर कहेंगे वाह, हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से लपका

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने-सामने हैं. विशाखापट्टनम में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. मिशेल स्टॉर्क की धारदार गेंदबाजी की बदौलत भारत की शुरुआत काफी खराब हुई है. भारत ने 50 रन के स्कोर के अंदर पांच विकेट गंवा दिए हैं. इस मैच में स्टीव स्मिथ का कैच चर्चा का विषय बना हुआ है. स्टीव स्मिथ ने शानदार कैच से हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा.

शीन एबॉट की पटकी हुई बैक ऑफ लेंथ गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, हार्दिक पांड्या खड़े-खड़े इस शॉट को खेलने गए, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर स्लिप में गई, स्टीव स्मिथ ने छलांग लगाकर हवा में एक जबरदस्त और लगभग अविश्वसनीय कैच लपका. हार्दिक पांड्या सिर्फ एक रन बना सके.

