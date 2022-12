ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच पर्थ में पहला टेस्ट खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 498 रन का लक्ष्य रखा है. खेल के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सात विकेट की जरूरत थी. वेस्टइंडीज ने पहले सत्र में ही तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिसमें कप्तान क्रेग ब्रैथवेट, काइले मेयर्स और जेसन होल्डर का विकेट शामिल है. मगर सबसे ज्यादा चर्चा स्टीव स्मिथ के उस कैच की हो रही है, जिसे उन्होंने स्लिप में हवा में लपका.

ट्रेविस हेड की गेंद पर जेसन होल्डर ने बल्ला लगाया और यह गेंद विकेटकीपर को छकाते हुए निकल गई, मगर स्लिप में मौजूद स्मिथ ने अपने बायें तरफ झुकते हुए झपट्टा मारकर इस कैच को लपक लिया. इस कैच के बाद बल्लेबाज जेसन होल्डर सहित सभी फील्डर भी हैरान रह गए. स्मिथ का यह कैच सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

Steve Smith kicks the heels up after a great catch at slip and Travis Head is off and celebrating! #PlayOfTheDay #AUSvWI | @nrmainsurance pic.twitter.com/y8yY0XdQuL

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 4, 2022