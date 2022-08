ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने अपने सीजन की शानदार शुरुआत की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे इंटरनैशनल मैच में उन्होंने टॉनी मुनयोंगा का कमाल का कैच लपका। रविवार को खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने 201 रन का लक्ष्य था जो उसने 34वें ओवर में हासिल कर लिया।

यह जिम्बाब्वे की पारी का 25वां ओवर था जब लेग स्पिनर एडम जंपा की गेंद पर मनयोंगा ने हवाई शॉट खेलना चाहा। स्मिथ, जो चोट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में लौट रहे हैं, ने पीछे दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ा। वह जून में श्रीलंका दौरे के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ दौड़ लगाई बल्कि सही टाइमिंग से छलांग लगाते हुए गेंद को लपका। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।मनयोंगा ने सिर्फ सात रन ही बनाए।

मैच की बात करें तो कैमरन ग्रीन के पांच विकेट के बाद डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की उम्दा पारियों से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को पांच विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। जिम्बाब्वे की टीम 2004 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रही है।

What a start from Steve Smith! The gun fielder starts off the summer with a stunner in Townsville! #AUSvZIM pic.twitter.com/IXEw75XsXw

