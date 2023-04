VIDEO: सुनील नरेन के आगे फिर फेल हुए विराट कोहली, आईपीएल में चौथी बार बनाया शिकार

आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच में विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल सके. कोहली इस मैच में दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन का शिकार बने. आईपीएल में चौथी बार सुनील नरेन ने कोहली को अपना शिकार बनाया है.

कोलकाता नाइटराइडर्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा था, कोलकाता की पारी के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने शानदार शुरुआत की. चार ओवर में बैंगलोर ने बिना किसी नुकसान के 42 रन बनाए थे, मगर पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नरेन ने कोलकाता को पहली सफलता दिलाई. पांचवें ओवर की नरेन की 5वीं गेंद टप्पा खाकर अंदर आई, इससे पहले कोहली कुछ समझ पाते गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर विकेट से जा टकराई. विराट कोहली ने 18 गेंद में 21 रन की पारी खेली.

यहां देखें वीडियो:

ICYMI - TWO outstanding deliveries. Two massive wickets.

Sunil Narine & Varun Chakaravarthy get the #RCB openers early on.

Follow the match - https://t.co/J6wVwbsfV2#TATAIPL | #KKRvRCB pic.twitter.com/GvL1U1GRWW

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2023