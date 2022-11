भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेमिल्टन में खेला गया दूसरा वनडे मैच बारिश से रद्द हो गया. बारिश से सिर्फ 12.5 ओवर का खेल हो सका. भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाए. मैच में सूर्य कुमार यादव का बल्ला एक बार फिर चला. सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंद में 34 रन की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान सूर्य कुमार यादव ने तीन छक्के लगाए, मगर 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का लगाया छक्का वायरल हो रहा है.

इस छक्के को सूर्य कुमार यादव ने रिवर्स स्वीप के जरिए हासिल किया. 12वें ओवर की चौथी गेंद जो मिडिल स्टंप की लेंथ गेंद पर थी. सूर्य कुमार यादव ने इसे स्पिन के विरुद्ध खेला और रिवर्स स्वीप कर डीप थर्ड पर छक्का जड़ दिया. बायें हाथ से लगाया यह शॉट सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया सूर्या का छक्का:

Suryakumar Yadav is not 360 degree, he is 720 degree batter. pic.twitter.com/bHvfmwHYlC

— Vikash Gaur ?? (@thevikashgaur) November 27, 2022