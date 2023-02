तेजमिन ब्रिट्स ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पकड़ा अद्भुत कैच, वीडियो देखकर यकीन नहीं होगा

साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने इंग्लैंड को मात देकर पहली बार आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है, जहां उसका मुकाबला 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से होगा. शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को छह रन से हराया. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 165 रन का लक्ष्य रखा था, इंग्लैंड की टीम 158 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका की इस जीत में तेजमिन ब्रिट्स की अहम भूमिका रही, जिन्होंने ना सिर्फ मैच में अर्धशतक जड़ा, बल्कि चार कैच पकड़े. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

छठे ओवर में शबनिम इस्माइल की गेंद पर तेजमिन ब्रिट्स ने एलिसा कैप्सी का जो कैच पकड़ा, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है. तेजमिन ब्रिट्स ने इस कैच को जमीन से लगभग एक इंच पहले हवा में डाइव लगाते हुए एक हाथ से पकड़ा.

