मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार को सिडनी पहुंच गई. सिडनी में 27 अक्टूबर को भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होना है. नीदरलैंड की टीम ने सुपर-12 में हार के साथ शुरूआत की है, उसे अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ नौ रन से हार मिली.

टीम इंडिया के सिडनी पहुंचने का वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है. इस वीडियो में खिलाड़ियों के मेलबर्न से सिडनी पहुंचने तक का सफर है. इस दौरान काफी रिलैक्स और मस्ती के मूड में भी नजर आ रहे हैं. दिनेश कार्तिक रविचंद्रन अश्विन को पाकिस्तान के खिलाफ मैच बचाने के लिए धन्यवाद कहते भी नजर आ रहे हैं. वहीं विराट कोहली फैंस के साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं. इसके अलावा हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह भी मस्ती के मूड में देखे गए.

