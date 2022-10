मेलबर्न में भारतीय टीम ने रविवार को रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को चार विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी तीन ओवरों में 48 रन बनाने थे, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की पारी से भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारत की इस जीत के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने आखिरी के ओवरों का गेम प्लान बताया है. बीसीसीआई ने इस वीडियो को शेयर किया है.

विराट कोहली ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैच में काफी प्रेशर था, लोगों की काफी उम्मीदें थी, मगर हार्दिक ने कहा कि नवाज का एक ओवर शेष है. जिसमें तीन से चार छक्के लग सकते हैं. लेकिन फिर लगा कि नवाज को आखिरी ओवर दिया जा सकता है, इसलिए उससे पहले ही शॉट खेलना होगा, ताकि मैच सेट हो सके. वहीं हार्दिक पांड्या ने भी विराट कोहली की जमकर तारीफ की. पाड्या ने कहा कि हरीश राउफ के 19वें ओवर की आखिरी दो बॉल पर दो छक्के लगे, वह सिर्फ कोहली ही कर सकता है.

