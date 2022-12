भारत और बांग्लादेश की टीम ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में आमने-सामने है. बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है. लंच तक भारतीय टीम का स्कोर 86/3 था, लंच से पहले विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच रन लेने को गलतफहमी हुई और कोहली रन आउट होने से बच गए. इसके बाद कोहली गुस्से में नजर आए और उन्होंने पंत को देखा. कोहली का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लंच से पहले आखिरी ओवर मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहे थे. ओवर की ऑखिरी बॉल पर कोहली ने मिड ऑन पर फ्लिक किया और रन के लिए भागे. गेंद फील्डर के पास थी, इसलिए पंत ने इनकार किया, जिसके बाद कोहली जो आधी क्रीज से ज्यादा आगे आ चुके थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा. कोहली ने डाइव लगाई और क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए. इसके बाद कोहली ने पंत की तरफ पीछे मुड़कर देखा. कोहली उस समय गुस्से में नजर आ रहे थे. कोहली को लग रहा था कि यह एक रन हो सकता था, मगर इसमें रन आउट का खतरा था. कोहली ने खुद अपनी गलती का गुस्सा पंत पर निकाला.

देखें वीडियो:

That Stare from Virat Kohli..!

सोशल मीडिया रिएक्शन:

The moment when Rishabh Pant’s soul left his body for a moment ?#ViratKohli? pic.twitter.com/hlpaPfHQxY

