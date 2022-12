बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में इशान किशन के बल्ले से दोहरा शतक निकला जिसकी मदद से भारत अपना चौथा सबसे बड़ा टीम स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। इशान किशन ने 24 चौके और 10 छक्कों की मदद से 131 गेंदों पर 210 रनों की पारी खेली। इस तरह इशान वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के चौथे और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने।

यही नहीं, इशान ने सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का भी कारनामा किया। उन्होंने महज 126 गेंदों पर ये दोहरा सैकड़ा लगाया। इशान ने अपना शतक 85 गेंदों में पूरे किया और फिर अगले 100 रन महज 41 गेंदों में बना दिए।

इशान ने जब अपना दोहरा शतक पूरा किया तो दूसरे छोर पर मौजूद विराट कोहली की खुशी देखने लायक थी। दरअसल, इशान के दोहरे शतक का कोहली को बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही सलामी बल्लेबाज ने 200 का आंकड़ा छूने के लिए दौड़ लगाई तो कोहली ने रन पूरा करने से पहले ही बीच पिच पर ही अपना बल्ला उठा दिया। इसके बाद इशान ने रन पूरा करने के बाद अपना दोहरा शतक सेलिब्रेट किया।

