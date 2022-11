टीम इंडिया टी-20 विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गुरूवार को मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर प्रैक्टिस कर रही है. इसी बीच विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर आई है. प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली हर्षल पटेल की गेंद पर चोटिल हो गए, हालांकि राहत की बात यह है कि कोहली की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है.

Scary moment for Virat Kohli, Harshal Patel ball hit him in the nets. pic.twitter.com/iIUyit9XgL

जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को एडिलेड ओवल मैदान पर टीम इंडिया प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी, इसी दौरान हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली चोटिल हो गए, हर्षल पटेल की गेंद पर विराट को ग्रोइन में इंजरी हुई, जिसके बाद वह नेट्स से बाहर चले गए. हालांकि इंजरी को लेकर जो ताजा अपडेट आई है, उसके मुताबिक विराट कोहली की चोट गंभीर है और वह पूरी तरह ठीक हैं.

Good news: Virat Kohli is fine, he is having a few selfies with fans.

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 9, 2022