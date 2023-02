Virat Kohli LBW: आउट होने के बाद भड़के कोहली, ड्रेसिंग रूम में गुस्से में किया कुछ ऐसा

बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने दूसरे दिन 5 विकेट लेकर मेजबान टीम को अब मुश्किल में डाल दिया है। पहला दिन भारत के पक्ष में रहा लेकिन दूसरे दिन मेजबान ने पहले सेशन में ही चार विकेट खो दिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेशन में भी भारत को परेशान करना जारी रखा। इस बीच विराट कोहली के विवादास्पद तरीके से आउट होने से अंपायरिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं।

विराट कोहली उस समय बल्लेबाजी करने आए जब रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा 20 ओवर के भीतर 54 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कोहली ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरु किया लेकिन 50वें ओवर में वह LBW आउट हो गए। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मैथ्यू कुनमन ने कोहली को 44 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई।

कोहली जिस तरीके से आउट हुए वो काफी करीबी मामला था। दरअसल, कुनमेन के ओवर की तीसरी गेंद तेजी से अंदर आई और कोहली के पैड पर जा लगी। जब गेंद पैंड पर लगी तो कोहला का बल्ला भी काफी करीब था। हालांकि अंपायर ने जोरदार अपील के बाद आउट दे दिया। लेकिन कोहली ने रिव्यू ले लिया। अब देखना ये था कि गेंद बैट या पैड में से किस पर पहले लगी है लेकिन रिप्ले में भी ये साफ नहीं हो सका। आखिरकार ऑन फील्ड अंपायर का कॉल माना गया और कोहली को आउट दे दिया गया। कोहली इस फैसले से काफी नाराज नजर आए और डग आउट में उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कोहली को इस तरह आउट दिए जाने से भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान दिखे। यही नहीं, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी कोहली के आउट देने के पीछे खराब अंपायरिंग को दोष दिया है।

