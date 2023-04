VIDEO: मार्क वुड की 148.9 KPH की गेंद पर कोहली ने लगाया झन्नाटेदार छक्का, देखता रह गया गेंदबाज

आईपीएल 2023 के 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम आमने-सामने है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने लखनऊ सुपरजायंट्स के सामने जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य रखा है. इस मैच में विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली. कोहली ने लखनऊ सुपरजायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड की 148.9 की स्पीड से आई गेंद पर झन्नाटेदार छक्का जड़ा. कोहली का यह छक्का अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कोहली इस मैच में पारी की शुरुआत से ही आक्रामक नजर आ रहे थे. पावरप्ले के आखिरी ओवर में मार्क वुड गेंदबाजी करने आए. वुड ने इस ओवर की तीसरी गेंद 148.9 Kmph की स्पीड से फेंकी और कोहली ने इसे डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्के से भेज दिया. इससे पहले वाली गेंद पर कोहली ने चौका भी जड़ा था. इस छक्के के साथ कोहली ने इस मैच में अपना अर्धशतक भी पूरा किया. कोहली ने इस मैच में 44 गेंद में 61 रन की पारी खेली. अपनी पारी में कोहली ने चार चौका और चार छक्के लगाए.

यहां देखें वीडियो:

