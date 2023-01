VIDEO: वाशिंगटन सुंदर ने अपनी ही गेंद पर डाइव लगा कर एक हाथ से पकड़ा शानदार कैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में खेले जा रहे पहले टी-20 मैच में वाशिंगटन सुंदर का जलवा देखने को मिला. उन्होंने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर न्यूजीलैंड की खतरनाक हो रही ओपनिंग साझेदारी को ना सिर्फ खत्म किया, बल्कि अपनी गेंद पर एक शानदार कैच भी लपका. उन्होंने अपनी गेंद पर फुल लेंथ डाइव लगा कर एक हाथ से कैच को लपक लिया.

WHAT. A. CATCH ??@Sundarwashi5 dives to his right and takes a stunning catch off his own bowling ?#TeamIndia | #INDvNZ