VIDEO: वॉशिंगटन सुंदर ने एक ओवर में झटके तीन विकेट, वॉर्नर, सरफराज और अमन खान को भेजा पवेलियन

आईपीएल 2023 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने है. दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी की. वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है.

वॉशिंगटन सुंदर ने पारी के आठवें ओवर में डेविड वॉर्नर, सरफराज खान और अमन खान को अपना शिकार बनाया. वॉशिंगटन सुंदर इससे पहले आईपीएल 2023 में एक भी विकेट नहीं ले सके थे, मगर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में तीन विकेट लेकर कमाल कर दिया.

वॉशिंगटन सुंदर के ओवर की दूसरी गेंद पर फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को अपना शिकार बनाया. सुंदर की यह गेंद क्रीज के कोने से की गई थी, गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, जिसे वॉर्नर ने बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की दिशा में उड़ा कर मारा गया लेकिन सीमा रेखा के पास हैरी ब्रूक ने इस आसान कैच को लपक लिया. वॉर्नर ने 21 रन की पारी खेली.

वहीं चौथी गेंद पर सुंदर ने सरफराज खान को अपना शिकार बनाया. सरफराज खान ने मिडिल और लेग स्टंप की लेंथ गेंद को हवा में स्वीप मारा, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर तैनात भुवनेश्वर कुमार ने कैच को लपका. सरफराज खान ने 10 रन की पारी खेली.

वहीं ओवर की आखिरी गेंद वाशिंगटन सुंदर ने अमन खान को पवेलियन भेजा. अमन खान गेंद आगे निकल कर लेंथ गेंद को ऑन साइड में उड़ा कर मारना चाहते थे, मगर गेंद लीडिंग एज़ लग कर गेंद कवर के फ़ील्डर अभिषेक शर्मा के पास गई और उन्होंने कोई गलती नहीं की. अमन खान सिर्फ चार रन बना सके.

