इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खास कमाल नहीं दिखा पाए टीम इंडिया के सीनियर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन से खेल पर अपना कब्जा जमा लिया है। युवा खिलाड़ी शुबमन गिल के साथ पारी शुरु करने आए रोहित ने पारी के दूसरे ही ओवर में गिल का विकेट खोने के बावजूद रनों की गति को कम नहीं होने दिया।

गिल का विकेट गिरने के बाद तीसरे ओवर में रोहित ने स्टुअर्ट ब्रॉड की पहली गेंद पर खूबसूरत ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। रोहित का ये शॉट देखकर पवेलियन में बैठे भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी अपने साथी क्रिकेटर का अभिवादन किया।

रोहित ने एक छोर से भारतीय को संभालते हुए पहले दिन लंच तक 78 गेंदो पर 80 रन बनाए। इस दौरान रोहित ने 13 चौके और एक छक्का जड़ा। इस पारी के दौरान रोहित ने कवर और स्ट्रैट ड्राइव के साथ अपना पसंदीदा पुल शॉट भी लगाया।

रोहित ने 12वें ओवर में बेन स्टोक्स के खिलाफ पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया और फिर अगली ही गेंद पर पुल शॉट की मदद से लगातार दूसरा चौका जड़ा।

Reaction from Virat Kohli when Rohit Sharma drives through extra cover region against Broad for a boundary. pic.twitter.com/LFvlA5TV1n

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 13, 2021