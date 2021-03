भारत-इंग्लैंड के बीच मोटेरा स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के बीच गहमा-गहमी हो गई।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे टेस्ट मैच के दौरान जब मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश कप्तान जो रूट (Joe Root) को आउट किया तो स्टोक्स इस भारतीय युवा गेंदबाज से भिड़ गए।

Kohli and Stokes engage in a war of words. Is vintage Kohli back? #INDvENG pic.twitter.com/CHemFrKnC4

— Cricketbolo (@cricketbolo) March 4, 2021