ब्रिसबेन: विराट कोहली ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान एक बार फिर दिखाया आखिर क्यों उन्हें दुनिया के सबसे फिट ऐथलीट्स में गिना जाता है. ऑस्ट्रेलियाई पारी के आखिरी ओवर में उन्होंने एक ऐसा कैच लपका जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चार गेंद पर सात रन चाहिए थे. पैट कमिंस ने कमाल का शॉट लगाया. उन्हें लगा था कि गेंद छह रन के लिए जा रही है लेकिन कोहली बीच में आ गए.

आखिरी ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया को जीत के लिए 11 रन की दरकार थी. एक साल बाद टीम में वापसी कर रहे मोहम्‍मद शमी को पहले 19 ओवरों के दौरान कप्‍तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी से दूर रखा था. जिस तरह से ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने बल्‍लेबाजी की थी उसे देखकर लग रहा था कि मेजबानों की जीत मैच में पक्‍की है लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वजह बने विराट और शमी. मोहम्‍मद शमी के ओवर की पहली दो गेंदो पर कमिंस दो बार दो-दो रन भागकर लेने में कामयाब रहे.

You Can Not Do That Virat Kohli.

What An Unbelievable Catch By Kohli. #ViratKohli #T20WorldCup #INDvsAUSpic.twitter.com/AKq40HkJlZ

— Cricket Videos? (@Crickket__Video) October 17, 2022