×
  • Home
  • News
  • Virat Kohli Batting: चेन्नई का चैन छीन लेगा विराट कोहली का यह वीडियो, लगा रहे हैं लंबे-लंबे छक्के

Virat Kohli Batting: चेन्नई का चैन छीन लेगा विराट कोहली का यह वीडियो, लगा रहे हैं लंबे-लंबे छक्के

विराट कोहली चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले प्रैक्टिस में लगातार छक्के लगा रहे हैं. सीएसके के फैंस के लिए कोहली का यह वीडियो टेंशन बढ़ाने वाला होगा.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - April 4, 2026 6:34 PM IST

Virat Kohli Practice sixes
विराट कोहली की प्रैक्टिस मं लगा रहे हैं छ्क्के-पर-छक्का

‘विराट कोहली तो कुछ भी कर सकते हैं. आप देखिए एक साल बाद वह टी20 क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने पहले ही मैच में कमाल की बल्लेबाजी की.’ युवराज सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में विराट कोहली के बारे में यह बात कही थी. और बात सही भी है. इसके पीछे कोहली का क्रिकेट के लिए समर्पण और नेट्स पर कई घंटे बहाये जाने वाला पसीना है. कोहली बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नेट सेशन में बहुत अच्छी लय में नजर आए. रविवार, 5 अप्रैल को गत चैंपियन का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा.

कोहली इस बड़े मुकाबले से पहले नेट्स पर प्रैक्टिस में काफी समय बिता रहे हैं. 37 साल के कोहली ने कई बड़े शॉट खेलने का अभ्यास किया. इस प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने कई छक्के लगाए. कोहली के एक फैन ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया.

RCB ने जीता पहला मैच, चेन्नई हारी है दोनों मैच

इस बीच विराट कोहली ने 2026 के आईपीएल के पहले मैच में बहुत अच्ची हाफ सेंचुरी लगाई थी. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 38 गेंद पर 69 रन की पारी खेली थी. उनकी पारी ने बेंगलुरु की टीम ने 15.4 ओवर में ही 202 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जहां अपनी टीम के पहले मैच में जीत हासिल की. लेकिन चेन्नई को अभी तक पहली जीत का इंतजार है. टीम को पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और फिर पंजाब किंग्स के हाथों मिली है.

लगातार दो मैचों में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब मुश्किल में नजर आने लगी है. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी माना कि इस टीम की गेंदबाजी काफी कमजोर है. और यह उसके लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. इसके साथ ही टीम के सीनियर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. और वह नहीं खेल रहे हैं.

कोहली का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड

विराट कोहली का आईपीएल में रिकॉर्ड सबसे अच्छा है. वह इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली ने 260 पारियों में 8730 रन बनाए हैं. इसमें उन्होंने 133.14 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की है. इसमें 8 सेंचुरी और 64 हाफ सेंचुरी लगाई हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रह चुके कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी अच्छा खेल दिखाया है. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 35 पारियों में 1146 रन बनाए हैं. साल 2025 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को दोनों बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: