रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का आखिरी लीग मैच बेंगलुरु में खेला गया. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए RCB को जीतना बहुत जरूरी था. हालांकि गुजरात की टीम पहले ही क्वॉलिफाइ कर चुकी थी. वह टेबल में टॉप पर थी.

गुजरात की टीम हालांकि रॉयल चैलेंजर्स पर भारी पड़ी. बैंगलोर की ओर से विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी लगाई. लेकिन शुभमन गिल का शतक उस पर भारी पड़ा. आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही गिल ने विजयी छक्का लगाया बैंगलोर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में जगह बना ली जिसके 16 अंक थे.

इससे पहले विराट कोहली के नाबाद 101 रन की बदौलत बैंगलोर ने पांच विकेट पर 197 रन बनाए. वह अकेले ही लड़ते रहे क्योंकि 101 के बाद अगला स्कोर 28 रन का था. जो कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने बनाया था. यह कोहली का सातवां आईपीएल शतक था. वह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इस सीजन यह उनका लगातार दूसरा शतक था.

वहीं गिल ने एक छोर संभालकर रखा और आक्रामकता जारी रखी. उन्होंने भी अपना लगातार दूसरा आईपीएल शतक लगाया. उन्होंने नाबाद 104 रन की पारी खेली. गुजरात टाइंटस ने मैच छह विकेट से और पांच गेंद बाकी रहते जीता.

