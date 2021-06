वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के फाइनल में क्‍या भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) गेंदबाजी करते हुए भी नजर आ सकते हैं.विराट कोहली ने इस महामुकाबले से पहले इंटर स्‍क्‍वाड मैच (Team India Intra-Squad Match) के दौरान इन-स्विंग गेंदबाजी की जमकर प्रैक्टिस की.

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम अकाउंट से विराट की गेंदबाजी क वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया। विराट की शानदार इन-‍स्विंग को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो न्‍यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते भी नजर आ सकते हैं।

